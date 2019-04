Messe in St. Jakob

Die Marianische Herren- und Bürgersodalität lädt zur Teilnahme an den Gottesdiensten des österlichen Triduums in St. Jakob ein. Am heutigen Gründonnerstag um 17 Uhr wird die Heilige Messe vom letzten Abendmahl gefeiert. Wie schon im vergangenen Jahr findet die Auferstehungsfeier am Karsamstagabend bereits um 18.30 Uhr statt. Parkmöglichkeit besteht auf dem Parkplatz des ehemaligen Franziskanerklosters. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zufahrt von der Stadt her wegen der Sperrung des Torschusters derzeit nicht möglich ist. red