Münnerstadt vor 17 Stunden

Messe für verstorbenen Heimatspiel-Initiator

Am Samstag, 18. Januar, findet in der Stadtpfarrkirche Münnerstadt eine heilige Messe zum Gedenken an Bruno Eckert, Initiator der Heimatspielgemeinde Münnerstadt, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. sek