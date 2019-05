Messe am Waldkreuz

An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, um 10 Uhr laden die evangelischen Kirchengemeinden Michelau, Neuensorg, Schwürbitz und Schney zum gemeinsamen Gottesdienst am Waldkreuz ein. Die Frage, wo Gott denn jetzt eigentlich zu finden ist, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, wird dabei aus den vier Gemeinden gestellt werden und in der Predigt von Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Pfarrerin Vincent weiter bedacht werden. Musikalisch wird der Gottesdienst von den Posaunenchören Michelau und Neuensorg begleitet. red