Messdiener bekommen Zuwachs

Maria Dinkel ist neue Ministrantin in der Filialkirche Sankt Nikolaus und Gumbertus. Die Neunjährige wurde kürzlich der Kirchengemeinde vorgestellt und durfte gleich beim Altardienst dabei sein. Der Ministrantenschar in Stublang gehören jetzt zehn Messdiener an. Jetzt heißt es für die Oberministranten Leonard Dinkel und Toni Säum fleißig üben. Die Ministrantenbeauftragten Claudia Römert, Gertrud Zeisele und Karola Fischer sowie Stadtpfarrer Georg Birkel zeigten sich erfreut über die neue junge Gottesdienerin. Im Bild Stadtpfarrer Georg Birkel mit den Ministranten aus Stublang (h. l.) Jonas Engert, Linus Fischer und Sofia Weidner, (v. l.) Toni Säum, Maria Dinkel und Antonia Engert. Foto: privat