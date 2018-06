Mesner treffen sich in Weisbrunn

HB



Die Pfarrei St. Johannes der Täufer Weisbrunn lädt alle Gläubigen der Pfarrei und Umgebung zum Gottesdienst mit Generalvikar Thomas Keßler aus Würzburg ein. Beginn ist am Montag, 2. Juli, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Weisbrunn. Im Anschluss daran findet das Treffen der Mesner und Verantwortlichen in den Pfarreien der Dekanate Haßberge, Schweinfurt/Stadt, -/Nord und -/Süd statt.