Mesner-Ehepaar nach 42 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Nach 42 Jahren ist in einem Dankgottesdienst das Mesner-Ehepaar Maria und Hans Batz in den Ruhestand verabschiedet worden. "42 Jahre Mesner, dass muss man sich erst einmal vorstellen, so alt bin ich gerade." Mit dieser Aussage wollte Pfarrer Matthias Steffel die lange Zeit verdeutlichen, in der Hans Batz diesen Ehrenamtsdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Schnaid ausübte.In seiner Laudatio würdigte er die Zuverlässigkeit, Loyalität und Freundschaft, die ihn mit dem Ehepaar verbindet. Mesnerdienst sei nicht irgendein Ehrenamt, es sei ein Amt ganz nah am Altar. Zum Dank überreichte Steffel einen Geschenkkorb und Blumen.Im Auftrag der Ministranten bedankte sich die Oberministranten Frederike Friedel bei Hans Batz für die gute Zusammenarbeit. Sehr gerührt nahm Hans Batz von jedem Ministranten eine Blume zum Dank entgegen. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Brigitte Lunz und Kirchenpflegerin Ramona Friedel gingen darauf ein, wie selbstverständlich Hans Batz seinen Dienst verrichtete. "Wie oft bist du in dieser langen Zeit den Weg zur Kirche gegangen?", fragte Brigitte Lunz Hans Batz, "es gibt Menschen, die sind einfach da, ohne Wenn und Aber, ganz selbstverständlich." Lunz würdigte das Wissen und die Verdienste von Batz um die Pfarrkirche. Lunz verlieh Batz den Titel "Seniormesner" und freut sich, dass er sein Wissen mit seinen Nachfolgern teilen wird. Mit einer persönlichen Gutscheinbox soll er seine Pfarrei noch lange in Erinnerung behalten.Maria Batz, die sich ebenso lange um den Blumenschmuck kümmerte und immer ihrem Mann mit Rat und Tat zur Seite stand, bekam einen Blumenstrauß überreicht. Auch über die Pfarreigrenze hinaus wurden die Verdienste des Ehepaars gewürdigt. Harald Böttinger, der stellvertretende Vorsitzende der Mesnervereinigung der Erzdiözese Bamberg, bedankte sich bei Familie Batz.Gerührt bedankte sich Hans Batz für die Reden und Geschenke. Mit so einem tollen Gottesdienst habe er gar nicht gerechnet. Eigentlich habe er ja schon aus Altersgründen bei der Amtseinführung von Pfarrer Steffel vor elf Jahren aufhören wollen. Er habe gedacht, Jung und Alt passten nicht zusammen. Pfarrer Steffel ermutigte ihn, weiterzumachen.Ein Abschied kann auch ein Neuanfang sein. Matthias Steffel konnte Elmar Eichhorn, Monika Geyer und Elke Weber als neues Mesnerteam begrüßen. Im Anschluss organisierte der Pfarrgemeinderat mit Kirchenverwaltung einen Stehempfang. Viele Gottesdienstbesucher nutzten die Möglichkeit, sich bei Hans und Maria Batz zu bedanken. red