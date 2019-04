Mesner Alfons Wagner und Andreas Bayer verabschiedet

Einen Wechsel gab es in der Kuratie Niedermirsberg beim Mesnerdienst. So wurden Alfons Wagner nach 20 Jahren und Andreas Bayer nach 14 Jahren Dienst als Mesner in der St.-Jakobskirche verabschiedet.

Nach dem Pfarrgottesdienst trat Pfarrgemeinderatsvorsitzender Anton Kügel vor die versammelte Gemeinde und bedankte sich im Beisein von Pfarrer Zlatko Kidjemet bei den Beiden für ihren langjährigen Dienst in und um die Kirche. Er überreichte ihnen Dankesurkunden der Erzdiözese Bamberg und ein Geschenk der Pfarrgemeinde. Der Ministrant Alexander Wolf bedankte sich im Namen aller Ministranten bei den bisherigen Mesnern für die vielen kleinen Hilfen, die man als Ministrant in der Sakristei immer wieder bekommen hat. Auch er überreichte ein kleines Präsent. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende vermeldete: Mit Oliver Stähr und Benjamin Dittrich fanden sich zwei Nachfolger. Es sei heutzutage nicht leicht, Menschen für kirchliche Tätigkeiten zu gewinnen. Umso größer sei die Freude, dass es in Niedermirsberg gelungen sei.