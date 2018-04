Mesch wieder Süddeutsche Meisterin

Hannah Mesch vom FC Coburg wurde mit der U14-Bayernauswahl zum zweiten Mal in Folge Süddeutscher Meister in der Sportschule Schöneck bei Karlsruhe. Die Mannschaft von Verbandstrainerin Sabine Loderer und Co-Trainerin Sonja Kienzler blieb im Turnier an der Sportschule Schöneck ohne Gegentreffer und verteidigte mit einem torlosen Remis und drei Siegen den Titel aus dem Vorjahr.

Entscheidenden Anteil am Triumph hatte auch Hannah Mesch, die nicht nur in den entscheidenden Partien gegen Südbaden und Baden (zwei 1:0-Siege) starke Leistungen zeigte. Den Grundstein für den Turniersieg hatten die BFV-Talente bereits am Samstag gelegt. Dem torlosen Unentschieden gegen die Auswahl aus Württemberg folgte ein 1:0-Sieg gegen Hessen.

"Die Mannschaft hat ein herausragendes Turnier gespielt und sich verdient mit dem Titel belohnt. Vier Partien ohne Gegentreffer - vor dieser Leistung kann man nur den Hut ziehen. Glückwunsch an die Spielerinnen und das Trainergespann um Sabine Loderer", erklärte Sabine Bucher, Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses. ct