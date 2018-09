Merkendorfer mit Mut nach Güßbach

Auf dem Programm der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West stehen an diesem Wochenende wiederum interessante Derbys.

Der FSV Unterleiterbach (Platz 12) empfängt den Zweiten TSV Schammelsdorf, der TSV Breitengüßbach (4.) erwartet den SV Merkendorf (6.) und die DJK Bamberg II (14.) trifft auf den Vorletzten SV Würgau. Die schwierigste Aufgabe hat der FC Oberhaid (9.) mit dem TSV Mönchröden (3.) vor sich. Der zehnte Spieltag begann bereits gestern Abend mit der Partie des VfL Frohnlach gegen die SpVgg Ebing.

FSV Unterleiterbach - TSV Schammelsdorf

Mit den Schammelsdorfern gastiert ein Team beim Aufsteiger, das weiter für Furore sorgt. Die Schützlinge von Spielertrainer Dominik Kauder liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem VfL Frohnlach um Platz 1. Nach dem leistungsgerechten 0:0 gegen den SV Merkendorf sind die Gäste nun punktgleich mit den Frohnlachern. Die Unterleiterbacher kehrten mit einer 2:3-Niederlage im wichtigen Spiel beim TSV Marktzeuln zurück, konnten eine 2:1-Führung nicht über die Zeit bringen, also keine Punkte mitnehmen. Doch trotz des tabellenmäßigen Unterschiedes - Zwölfter gegen Zweiten -sind die Rollen nicht so klar verteilt. Insbesondere auch deshalb, weil die personelle Situation bei den Gästen schon noch angespannt ist. Hinzu kommt der Heimvorteil des FSV gegen einen allerdings auch auswärts starken Gegner. Wer bringt nun die bessere Tagesform auf den Platz?

TSV Breitengüßbach - SV Merkendorf

Zwei in jüngster Zeit erfolgreiche Mannschaften treffen in diesem Derby aufeinander. Erfolgreich auch deshalb, weil sie geschlossen gute Teamleistungen abrufen. So holten die Merkendorfer sieben Zähler in ihren letzten drei Partien. Insbesondere beim 0:0 in Schammelsdorf zeigte sich der SVM von seiner besten Seite. SV-Coach Thomas Schmidt sagt: "Wir haben 90 Minuten Gas gegeben und viel investiert. Das will ich als Grundlage sehen." Soll heißen: Dies erwartet er in jedem Spiel. Gas geben wollen auch die Breitengüßbacher Schützlinge von Trainer Marco Hillemeier, die sich mit dem 4:0 gegen den TSV Meeder eingeschossen haben, und dies ohne einen Treffer ihres Torjägers Waldemar Mayer. Ein Torfestival ist in diesem Derby wohl nicht zu erwarten, wohl aber ein Match auf Augenhöhe.

DJK Don Bosco Bamberg II - SV Würgau

Hat die zweite Garnitur des Bayernligisten endgültig in die Erfolgsspur gefunden? Der 2:0-Auswärtssieg der Schützlinge von Coach Daniel Hollet beim SC Sylvia Ebersdorf war schon ein Ausrufezeichen. Nun will die DJK Don Bosco II natürlich nachlegen, um vom Abstiegsplatz wegzukommen. Dies gegen einen SV Würgau, der auswärts noch kein Bein auf den Boden brachte. Die Sperber-Truppe verlor alle vier Partien, und dies mit einem Torverhältnis von 1:21. Doch bekanntlich geht jede Serie einmal zu Ende, auch eine negative. Die Gäste werden sich ihren Möglichkeiten entsprechend präsentieren und der DJK auf jeden Fall Einsatzbereitschaft entgegenstellen. Dennoch, ein Punktgewinn für den SVW wäre schon eine Überraschung.

FC Oberhaid - TSV Mönchröden

Mit den Gästen aus Mönchröden kommt die Mannschaft zum FCO, die mit Abstand bisher die meisten Tore der Liga erzielt hat. Die Offensive von Trainer Thomas Hüttl traf schon 34 Mal ins Schwarze. Allen voran der 20-jährige Rechtsfuß Lukas Köhn mit 13 Treffern. Vorbereiter Nr. 1 ist Niklas Ehrlich, ebenfalls 20 Jahre, mit acht Torvorlagen. Insbesondere diese beiden Youngster gilt es für die Oberhaider, in den Griff zu bekommen. Ein Spiel, in das die Schützlinge von Trainer Torsten Oehrl nicht als Favorit gehen. Doch der FCO, noch dazu nach dem 5:1-Auswärtssieg in Ebensfeld, wird, unterstützt von den stimmgewaltigen Fans, versuchen, den Gästen erfolgreich Paroli zu bieten. Unschlagbar ist auch der TSV nicht.

TSV Meeder - TSV Ebensfeld "Wir wissen das richtig einzuschätzen", so Bastian Bauer, der Trainer des TSV Meeder, nach einem Saisonstart mit vier Siegen. Recht hatte er, denn danach begann eine Serie von fünf Runden ohne Sieg, die in der 0:4-Niederlage jüngst beim TSV Breitengüßbach gipfelte. Die Ebensfelder fahren zu einem Gegner, dessen Selbstvertrauen schon angeknackst sein dürfte. Gleiches kann aber auch auf die Schützlinge von Ebensfelds Trainer Oliver Kellner zutreffen, die eine 1:5-Heimniederlage gegen den FC Oberhaid kassierten und vielleicht auch noch auf ihren Mittelfeldmotor Kevin Popp wegen erneuter Verletzung verzichten müssen. Eine Partie zweier Mannschaften also, die unbedingt einen "Dreier" wollen.