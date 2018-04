Merkendorfer Lauf in den Frühling

Startschuss am Sportplatz



Am Sonntag, 15. April, gibt der Memmelsdorfer Bürgermeister Gerd Schneider wieder das Startkommando für Läufer und Walker zum Merkendorfer Frühlingslauf. Wie in den Jahren zuvor gehen alle Erlöse an den Merkendorfer Kindergarten Sankt Martin. Neben dem Bambinilauf (0,5 km) und dem Dörninglauf (5,2 km) ist es vor allem der Panoramalauf (10 km), der zu einem der schönsten Landschaftsläufe im Bamberger Land zählt. Auf den sanft geschwungen Hügelkämmen rund um Merkendorf hat man besten Blick auf die Giechburg, den Stammberg, das Schloss Seehof und die sieben Hügel Bambergs mit der Altenburg. Aber auch aus sportlicher Sicht kann sich der Lauf sehen lassen. Mit 172 Höhenmetern hat die Strecke nur rund 100 Höhenmeter weniger als der Bamberger Weltkulturerbelauf auf 21 Kilometern.Start des Hauptlaufs ist um 10 Uhr direkt am Sportplatz im Dorf. Der 5,2 km lange Dörninglauf beginnt zusammen mit dem Hauptlauf, der Bambinilauf findet zuvor um 9.45 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt ab 9 Uhr direkt am Start/Ziel-Bereich. Weitere Informationen im Internet unter www.svmerkendorf.de (Rubrik Laufgruppe).