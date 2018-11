Merkendorf mit Fanbus

Zum Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West beim Spitzenreiter VfL Frohnlach an diesem Samstag (14 Uhr) setzt der SV Merkendorf (3.) wieder einen Bus ein. Abfahrt ist um 11.45 Uhr in Bamberg an der Breitenau und um 12 Uhr an der Brauerei Wagner in Merkendorf. Es sind für Fans noch einige Plätze frei (Anmeldung telefonisch unter der Nummer 0151/12798146). gs