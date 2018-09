Merkendorf kontert Güßbach aus

Auch am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West ist das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze weitergegangen. Dem 4:0 des VfL Frohnlach gegen die SpVgg Ebing (11.) am Freitag ließ der punktgleiche Zweite TSV Schammelsdorf am Sonntag ein 1:0 beim FSV Unterleiterbach (14.) folgen. Mit 2:1 setzte sich der Verfolger TSV Mönchröden beim FC Oberhaid (12.) durch. Der SV Merkendorf (4.) gewann das Kreisderby beim TSV Breitengüßbach (5.) mit 2:0 und überholte seinen Gastgeber in der Tabelle. Mit dem 3:1 beim TSV Meeder (10.) verschaffte sich der TSV Ebensfeld (9.) Luft und schaffte den Anschluss ans Mittelfeld. Die DJK Don Bosco Bamberg II (13.) bezwang den SV Würgau (15.) mit 4:0 und kann nun auf bessere Zeiten hoffen - jetzt ist schon einmal der "Schleuderplatz" erreicht. TSV Breitengüßbach - SV Merkendorf 0:2

Beide Mannschaften mussten im Derby auf etliche Stammspieler verzichten, der heimische TSV Breitengüßbach übernahm zu Beginn der Partie das Spielgeschehen und erarbeitete sich ein optisches Übergewicht, ohne sich zählbare Möglichkeiten zu erspielen. Man hatte viele Standardchancen vor dem gegnerischen Tor, die allesamt vergeben wurden. Nach genau einer halben Stunde Spielzeit erzielten die Gäste aus Merkendorf nach einer Unachtsamkeit in der Güßbacher Hintermannschaft mit ihrem ersten Torschuss durch Marcel Dotterweich das überraschende 0:1. Der Mannschaft von Marco Hillemeier fiel nicht viel ein, und so war bis zur Halbzeitpause kein klares Offensivspiel zu erkennen.

Nach Wiederanpfiff wollte der TSV Breitengüßbach den Druck auf das Gästetor erhöhen, um frühzeitig den Ausgleich zu erzielen, jedoch stand die Abwehrreihe der Merkendorfer gut gestaffelt und konnte die Angriffsbemühungen der Güßbacher immer wieder zunichtemachen. Als der TSV Breitengüßbach alles auf eine Karte setzte, hatte er seine beste Phase, aber der Ausgleich wollte nicht gelingen. Die Gäste waren mit ihren Kontern stets gefährlich. Einen dieser schnellen Angriffe nutzte Tobias Seifert zehn Minuten vor Ende der Partie zum vorentscheidenden 0:2 und gleichzeitigen Endstand des Spieles. FSV Unterleiterbach - TSV Schammelsdorf 0:1

Die Gäste aus Schammelsdorf erwischten in Unterleiterbach den besseren Start. Nach zehn gespielten Minuten war es J. Wörner, der sich über außen durchsetzte und den Ball quer auf J. Völkl legte. Der hatte keine Mühe, den Ball über die Linie des Unterleiterbacher Tores zu befördern. Der FSV drückte in der zweiten Halbzeit aufs Tempo, wurde für sein Anrennen aber nicht belohnt. Das war eine bittere Niederlage für den Aufsteiger FSV Unterleiterbach, der sich gegen den Tabellenzweiten gut verkaufte, aber selbst ein Punkt war ihm nicht vergönnt. Akut kämpfen die Leiterbacher darum, aus der Abstiegszone herauszukommen. Die Schammelsdorfer dagegen mischen weiter ganz vorn in der Tabelle mit. Punktgleich mit dem Landesligaabsteiger VfL Frohnlach, der am Freitag die Ebinger mit 4:0 bezwungen hatte, führen die TSV-Fußballer die Rangliste der Bezirksliga Oberfranken West an. DJK Don Bosco Bamberg II - SV Würgau 0:4

In einem einseitigen Spiel siegte die DJK Don Bosco Bamberg II auch in dieser Höhe verdient. Von Beginn an zeigten die Hausherren, dass sie so weitermachen wollten, wie sie beim Sieg in Ebersdorf aufgehört hatten. Fast zwangsläufig fielen dann auch die Tore im Derby gegen den SV Würgau. Bereits in der 15. Minute erzielte van Dun seinen ersten Treffer für die DJK-"Zweite", als er nach einer Ecke sicher einnetzte. Es dauerte bis zur 38. Minute, als wieder mal Schmauser unwiderstehlich zum Solo ansetzte, in die Mitte ablegte und Bogensperger zum 2:0 vollstreckte. Das 3:0 vom selben Spieler kurz vor der Pause war schon die Entscheidung.

Die Gäste aus Würgau waren fortan bemüht, weitere Gegentreffer zu verhindern. Gefährliche Tormöglichkeiten gab es für die Gäste nicht, und so spielte sich das Geschehen im zweiten Spielabschnitt fast nur in der Würgauer Spielhälfte statt. Aus ihrer Überlegenheit machten die DJKler aber zu wenig. Erst in der 85. Minute war es Straub, der nach einer schönen Einzelleistung den 4:0-Endstand erzielte. Die Truppe von Trainer Hollet konnte sich mit den beiden Siegen ohne Gegentreffer von der Abstiegszone lösen und kann nun optimistisch die kommenden Aufgaben angehen. FC Oberhaid - TSV Mönchröden 1:2

Bei angenehmen Temperaturen kam mit dem TSV Mönchröden eine spielerisch starke Mannschaft nach Oberhaid zum FC. Nach 90 Minuten stand fest, dass der Gast aus dem Coburger Land zwar die bessere Spielanlage auf das Feld brachte, die Heimelf aber aufgrund der Chancen dem Sieg nahe war, aber die Gastgeber dem hohen Tempo Tribut zollen mussten. Der FC Oberhaid war stark ersatzgeschwächt angetreten und spielte in der ersten Halbzeit schnell und kämpferisch stark. In der 23. Minute bekam Seidelmann den Ball auf dem linken Flügel. Seinen Flankenball schafften die Gäste nicht zu klären, mit kämpferischem Einsatz kam Kim Hümmer an den Ball und brachte seine Mannschaft in Führung. Dann erhöhte der Gast das Tempo, und es kam zu einem Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Nach etwa 65 Minuten ließ sich der Gastgeber in der eigenen Hälfte einschnüren und kam immer weniger hinten heraus. Dies hatte zur Folge, dass die "Mönche" einen Abstimmungsfehler im Abwehrverbund der Oberhaider zum Ausgleich nutzten. Jetzt bekam der Gast immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Dies hatte zur Folge, dass die Gäste verdient die Führung markierten in der 83. Minute. In der Nachspielzeit hatte der Gast noch die Möglichkeit, per Strafstoß die Führung auszubauen, was aber der gut aufgelegte FCO-Towart Hofmann nicht zuließ, als er den gut geschossenen Ball noch aus dem Eck fischte. TSV Meeder - TSV Ebensfeld 1:3

Nachdem dem TSV Meeder schon seit Wochen Gleissner, Dressel, Gemeinder und Knoch fehlen, kamen vor dem Heimspiel gegen Ebensfeld noch Wunsch und Thiel dazu. Die Gäste spielten viele lange Bälle. Nach einem Pass von Röder kam Faulstich zum Abschluss, doch Schultheiß hielt stark (17. Minute). Zwei Minuten später war es Häublein, der alleine vor Schultheiß auftauchte. Die Ebensfelder hatten schon den Torschrei auf den Lippen, aber der Gästestürmer vergab mit seinem Lupfer deutlich. Nach dieser Chance wurde die Heimmannschaft stärker. Nach einem Freistoß von Riedelbauch kam Dressel mit einem Kopfball zum Abschluss, doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei (28.). Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff war es Müller, der mit einem scharf geschossenen Freistoß am Gästetorwart scheiterte.

Nach einem Rückpass von Wächter gab es indirekten Freistoß. Lukas Faustich ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte das 0:1 (58.). Meeder war nach dem Gegentreffer geschockt. Nach einem langen Freistoß aus der gegnerischen Hälfte kam Matassa frei stehend an den Ball und erzielte das 0:2 (60.). In der 77. Minute fiel die endgültige Entscheidung: Einen Querpass musste Kremer nur noch einschieben. Dressel wurde acht Minuten vor dem Ende im Strafraum gefoult, der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Diesen verwandelte Krumm sicher. Meeder versuchte jetzt, nochmals heranzukommen, aber mehrere Eckbälle brachten nichts mehr ein. red/rs