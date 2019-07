Merkel am Grünen Hügel

Am 25. Juli hebt sich am Grünen Hügel in Bayreuth der Vorhang für die diesjährige Festspielsaison. Zur Premierenaufführung werden die Festspielleitung und Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur begrüßen können. Die Besucher erwartet die Wagner-Oper "Tannhäuser". Die Liste der Premierengäste wird erneut von Bundeskanzlerin Angela Merkel angeführt. Die Bundeskanzlerin gehört seit vielen Jahren zu den Gästen der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und mehrere Staatsminister, Staatssekretäre sowie zahlreiche Prominente werden wieder am Grünen Hügel erwartet. red