Mergim Aliu und Chiara Strobl sind die neuen Kreisschülersprecher

Am Dienstag wurde an der Gottfried-Neukam-Schule Kronach das erste Treffen der Schülersprecher aller Mittelschulen des Landkreises abgehalten. Zur Wahl der Kreisschülersprecher fanden sich dort die Schülermitverwaltungen der Mittelschulen aus Pressig, Küps, Windheim und Kronach ein. Ein gemeinsames Frühstück ermöglichte eine kurze Kennenlernphase der Schülerinnen und Schüler, bevor es an die Arbeit ging.

Dabei wurden unter der Leitung von Alexandra Toll, Verbindungslehrerin aus Pressig, die verschiedenen Aspekte der Arbeit in der Schülermitverantwortung (SMV)in Gruppen recherchiert und präsentiert, bevor Schulrätin Kerstin Zapf die entsprechenden rechtlichen Grundlagen erläuterte. Die Wahl der Kreisschülersprecher bildete den Abschluss der Veranstaltung. Gewählt wurden Mergim Aliu (Schüler an der Mittelschule Küps) und Chiara Strobl (Schülerin an der Gottfried-Neukam-Mittelschule).

Beiden geht es darum, die Interessen der Schüler aller Jahrgangsstufen zu vertreten und sich als deren Ansprechpartner für ihre Wünsche und Belange einzusetzen. Probleme müssten angesprochen werden, sonst könne man sie nicht lösen. Beiden macht es Spaß, sich an ihrer Schule und jetzt auch als Landkreis-Schülersprecher/in einzusetzen. Auf Mergim und Chiara kommen nun vielfältige Aufgaben zu. Als nächstes dürfen sie - zusammen mit Kreisverbindungslehrer Holger Bernreuther - nach Kloster Banz fahren, um dort die Bezirksschülersprecher zu wählen.

Zu den Aufgaben der Schülermitverantwortung gehören insbesondere die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, die Übernahme von Ordnungsaufgaben, die Wahrnehmung schulischer Interessen der Schüler und Schülerinnen sowie die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen.