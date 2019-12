Mercedes wird verkratzt

Ein Unbekannter hat die hintere linke Seitentür eines grauen Mercedes CLA in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Schweinfurter Straße in Haßfurt zerkratzt. Die Halterin hatte ihr Auto dort am Abend abgestellt und am Samstag um 7 Uhr den Schaden festgestellt. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Haßfurt, Telefon 09521/9270.