Mercedes vor dem E-Center verkratzt

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr ist auf dem Kundenparkplatz des E-Centers in der Bamberger Straße in Forchheim ein silberner Mercedes (A-Klasse) verkratzt worden. Der oder die Täter verursachten dabei einen Sachschaden an der hinteren rechten Türe in Höhe von circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden.