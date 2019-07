Am Mittwochnachmittag befuhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer die Staatsstraße in Richtung Straßgiech. Aus Unachtsamkeit kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Glücklicherweise blieb er unverletzt. An Pkw und Leitplanke entstand Schaden von rund 5250 Euro.