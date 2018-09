Mercedes prallt frontal gegen VW Golf

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag an der Einmündung der Frohnlacher Straße in die Bundesstraße 303. Ein 68-Jähriger war mit seinem VW Golf auf der Frohnlacher Straße unterwegs und wollte nach rechts auf die B 303 einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 70-Jährige mit ihrem Mercedes die Bundesstraße und wollte nach rechts in Richtung Sonnefeld einbiegen. Dabei verringerte sie ihre Geschwindigkeit nicht, sondern überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte frontal gegen den VW Golf. Beide Pkw wurden in die angrenzende Wiese geschleudert und blieben dort total beschädigt liegen. Die Mercedesfahrerin und die beiden Insassen des Golf wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. pol