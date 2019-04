In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag wurde ein in der Martin-Luther-Straße abgestellter Pkw Mercedes mit weißer Wandfarbe verunreinigt. Da sich die Farbe nicht restlos entfernen ließ, verbleibt ein Restschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270. pol