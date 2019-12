Mercedes kracht in geparktes Fahrzeug

Aus unbekannten Gründen geriet Dienstagnacht in der Eckersbacher Straße in Thüngfeld ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Citroen. Fahrer und Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 25 000 Euro.