Mercedes kontra Friedhofsmauer

Auf der Äußeren-Brucker-Straße ereignete sich am Sonntag kurz vor 12 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der 82-jährige Unfallverursacher verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Mercedes stadtauswärts unterwegs und geriet auf Höhe der Stadtwerke mit seinem Fahrzeug ins Schlingern. Der Fahrzeuglenker schaffte es nicht mehr, sein Auto unter Kontrolle zu bekommen. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg, stieß gegen die Friedhofsmauer und wurde von dort wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Während die Mauer fast unbeschädigt blieb, entstand am Mercedes erheblicher Schaden im Frontbereich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. pol