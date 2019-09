Der am Dienstagvormittag in Hallstadt vermeintlich entwendete Mercedes wurde wieder aufgefunden. Die graue A-Klasse war bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden. Am Donnerstag entdeckten die Eigentümer das geparkte Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz in Hallstadt, nachdem es die betagte Fahrerin am Dienstagvormittag dort selbst abgestellt hatte.