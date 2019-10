Mercedes gegen Fiat Punto

Am Mittwoch gegen 10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes in der Mühlgasse ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Vermutlich rangierte eine 65 bis 70 Jahre alte Frau mit einem schwarzen B-Klasse-Mercedes und touchierte beim Rückwärtsfahren den vorderen rechten Kotflügel des geparkten grünen Fiat Punto. Ob die Frau den Unfall bemerkt hat, ist nach Angaben der Polizei ebenso unklar wie die Frage, ob an ihrem eigenen Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstanden ist. Die PI Höchstadt bittet um Zeugenmeldungen.