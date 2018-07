Mercedes-Fahrerin übersieht Motorrad

Am Sonntagmittag befuhr eine 29-jährige Kawasaki-Fahrerin von Kronach kommend die Kreisstraße durch Fischbach. Dabei wurde sie von einer ortsansässigen Mercedesfahrerin übersehen, die von ihrem Grundstück in die Kreisstraße einfuhr. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kulmbach gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamt-schaden von 10 000 Euro.