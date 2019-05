Am Sonntagnachmittag um 16.55 Uhr parkte eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin aus und touchierte dabei den Opel einer 59-jährigen. Die 41-Jährige fuhr einfach weiter, jedoch konnte sie dank eines Zeugen kurze Zeit später von der Polizei ermittelt werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro und am Opel ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.