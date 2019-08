Mercedes-Fahrer zu schnell bei Regen

Nach einem starken Regenschauer am Donnerstagabend ist es auf der A 9 kurz vor dem Parkplatz Sophienberg in Fahrtrichtung Berlin zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei geriet ein 52-jähriger Mann aus Sachsen mit seinem Mercedes auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning krachte der Mercedes zunächst nach rechts in die Leitplanke. Dort prallte das Fahrzeug ab und zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines unmittelbar nachfolgenden Sattelzuges aus Polen konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Mercedes seitlich. Durch den Unfall erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen und den Fahrbahneinrichtungen entstand ein Sachschaden von circa 28 000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren.