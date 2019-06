Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Kronach einen Mercedes-Fahrer, der auf der B 89 im Bereich Hasslach unterwegs war. Da der 61-jährige Fahrer nach Alkohol roch, boten ihm die Beamten einen Alkoholtest an. Der Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille. Der Fahrzeugführer wird demnächst Post von der Bußgeldstelle in Viechtach bekommen und seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen.