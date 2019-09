Als am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr ein 58-jähriger Monteur mit seinem 5er-BMW auf der mittleren Fahrspur durch die Einhausung in Bayreuth in Richtung Süden fuhr, hat ihn ein Mercedes Kombi überholt und dabei touchiert. Der Mercedes-Fahrer setzte sein Überholmanöver fort und gab Gas. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der flüchtige Fahrer mit dem Mercedes in Grau oder Silber entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. pol