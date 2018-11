Mercedes fährt plötzlich geradeaus weiter

Ein Zusammenstoß zweier Autos hat sich am Montag in Forchheim ereignet. Als am Nachmittag ein 34-jähriger Audi-Fahrer die Kantstraße stadteinwärts fuhr und nach links in die Bamberger Straße abbiegen wollte, fuhr gleichzeitig eine 82-Jährige mit ihrem Mercedes stadtauswärts. Trotz der vorherigen Ankündigung, nach rechts abzubiegen, fuhr die Rentnerin geradeaus, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2500 Euro.