Mercedes fährt einen Bagger an

Am Montag in den Mittagsstunden fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem grauen Mercedes SUV an einer Baustelle in der Gebrüder-Leisner-Straße vorbei. Hierbei berührte der Mercedes den dort stehenden Bagger und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Baggerfahrer konnte ein Teilkennzeichen ablesen und dies der Polizei mitteilen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Wer kann Hinweise zu dem Mercedesfahrer geben? Zeugenmeldungen nimmt die Polizeiinspektion in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.