In der Hauptsmoorstraße wurde zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, ein schwarzer Mercedes angefahren. Der Pkw war zur Tatzeit auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Zollnerstraße geparkt und wurde am linken Heck angefahren, so dass Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden ist.