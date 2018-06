Mercedes angefahren

pol



Der Mercedes der B-Klasse einer 73-jährigen Marktrodacherin, wurde in der Zeit von 10 bis 11 Uhr vor dem Fitnessstudio von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Es entstand Sachschaden am vorderen rechten Radlauf in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 in Verbindung zu setzen.