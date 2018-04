Mercedes angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am vergangenen Samstag zwischen 10.45 und 12.00 Uhr einen dunklen Mercedes C 220, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des E-Centers in der Seewiese geparkt war. Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden an der vorderen, rechten Stoßstange. Am Mercedes konnte roter Farbabrieb des Verursacherfahrzeugs festgestellt werden. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.