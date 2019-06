Auf dem Parkplatz eines Bierkellers in Buttenheim ist am Freitag in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr ein blauer Mercedes angefahren worden. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, obwohl er einen Fremdschaden in Höhe von etwa 3000 Euro verursacht hat. Da der Tank des Mercedes beschädigt wurde und Diesel ausgelaufen war, musste die örtliche Feuerwehr verständigt werden. Wer kann Hinweise auf den Flüchtigen geben?