"Meranier" sind Fußball-Kreissieger

Ein gutes Händchen bewies man bei der Auslosung des Schulfußball-Kreisfinales Jungen III (2006-20008) auf der Schulsportanlage in Lichtenfels. In den beiden letzten Spielen kam es zum Endspiel zwischen dem Meranier-Gymnasium (MGL) Lichtenfels und der Viktor-von-Scheffel-Realschule Bad Staffelstein, das die Lichtenfelser klar mit 4:0-Toren für sich entschieden und damit neuer Kreissieger wurden. Im Spiel um Platz 3 setzte sich ebenso klar das Gymnasium Burgkunstadt mit 3:0-Toren gegen seine Nachbarn, die Realschüler, durch. Auf den 5. Platz landete die Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels. Bei der Siegerehrung überreichten Kreisschulobmann Hans Tremel und Oliver Hofmann von der Sparkasse an die Spielführer Fußbälle und Urkunden. Der neue Kreissieger MGL erhielt noch einen Satz T-Shirts und qualifizierte sich für den Regionalentscheid. Hans Tremel