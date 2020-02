Merania-Rettungsschwimmer

Damit in ihren Trainingsstunden im Merania-Hallenbad die Sicherheit weiterhin gewährleistet ist, absolvierten Andi Dreitz und Joe Lanz von der TS Lichtenfels, Jürgen Steinmetz und Franz Vogel vom ASC Burgberg und Rosi Haselmann unter der Leitung von Lehrwart Rudi Faber (links) von der Wasserwacht Lichtenfels den Kurs zum Rettungsschwimmer-Silber. In einer kleinen Feierstunde in der Maintalterrasse wurden die Urkunden durch Rudi Faber überreicht. Foto: p