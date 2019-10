Menschlichkeit gegen Kapitalismus

Das Kult-Kinderbuch "Katze mit Hut" von Simon und Desi Ruge, das 1980 veröffentlicht wurde, hat nichts von der Wucht des sogenannten literarischen Vormärz. Der brach sich 1834 mit Georg Büchners Hessischem Landboten in der eingängigen Parole "Friede den Hütten! Krieg den Palästen!" revolutionär Bahn. Denn Büchner forderte nicht mehr und nicht weniger, als dass die Reichen und Mächtigen für ihre Verschwendungssucht Rechenschaft ablegen und die Armen den Umsturz wagen sollten.

Aber immerhin stellte "Katze mit Hut" die ab den späten 1950er Jahren regelrecht zementierten politischen und ökonomischen Verhältnisse in der Bundesrepublik anarchisch-witzig an dem Punkt infrage, wo Familien keinen bezahlbaren Wohnraum finden konnten und Immobilienspekulanten Leerstände systematisch verkommen ließen.

Familien brauchen Wohnungen

Aktueller geht's also kaum mit einem Kindertheaterstoff. Und natürlich geht es im Stück "Katze mit Hut", das Heidi Lehnert für Chapeau Claque einrichtete und das vor ein paar Wochen eine vielbejubelte Premiere feierte, am wenigsten um das Thema "Hausbesetzung". Eher schon steht im Vordergrund, was die Katze mit Hut einfach, lapidar und philosophisch weise so formuliert: "Wie soll man in einem Haus denn richtig glücklich wohnen, wenn keine Kinder darin leben?"

Tja, das hat man in den langen Jahrzehnten des Betongolds vielerorts geflissentlich übersehen. Will eine Gesellschaft Zukunft haben, dann brauchen junge Familien eben einen sicheren Ort zum Wohnen und zum Leben.

Die "Katze mit Hut" in der von Heidi Lehnert zum Musical umgebauten Geschichte der Ruges ist aber nicht im entferntesten eine Revoluzzerin, eher schon eine lebenskluge Therapeutin. Dem Brauerei- und Hausbesitzer Egon Maulwisch lockert sie schon bei der ersten Begegnung das Zünglein. Schnell rückt der damit heraus, dass sein Elternhaus, das die "Katze mit Hut" nach und nach mit einer bunten Schar von Tieren instandbesetzt, mit weniger schönen Erinnerungen an eine unglückliche Kindheit vollgestopft sei. Modern gesagt, entwickelt die kätzische Therapeutin für das Haus des Brauers ein neues Narrativ. Dieses Narrativ, nämlich dass man mit Menschlichkeit gegen alle Verwerfungen und Traumata angehen kann, das gefällt nach anfänglicher Skepsis auch dem knorrigen Maulwisch. Den kleinen und großen Zuschauern gefiel es von Anfang an. Wie heißt es doch bei dem Indie-Pop-Poeten Peter Licht so schön anarchisch: "Der Kapitalismus, der alte Schlawiner, ist uns lange genug auf der Tasche gelegen. Jetzt ist er endlich vorbei."

Schlechte Kindheit

Bezaubernd ist es, wie die "Katze mit Hut" dem Protagonisten des Kapitalismus, dem Hausbesitzer Maulwisch, charmant übers Maul fährt, ihm den Spiegel vorhält und ihn sich am Ende mit seinen guten Seiten versöhnen lässt. Unvoreingenommen naiv könnte man gar fragen: Hat der Kapitalismus eine schlechte Kindheit gehabt, dass er so turbo und mega werden konnte oder musste?

Chapeau Claque hat in seiner neuen alten Heimat, dem Werkstatttheater in der Grafensteinstraße 16, einen Saisonauftakt auf die kleine Bühne gehoben, der alles andere als ein harmloser Kinderspaß ist. Ein bisschen subversiv ist das Stück geraten, geistreich, humorvoll, herzlich, versöhnlich, zärtlich und lebensweise. So geht Kindertheater der Extraklasse.

Die Einfälle für die Kostüme (Nikola Voit) und die Choreografie (Laura Schabacker) sind hinreißend, die Gesangseinlagen haben Ohrwurmcharakter und können deshalb auch gerne auf CD mit nach Hause genommen werden. Die Darstellerinnen und Darsteller, Astrid Haas, Elke Ochs und Valentin Kärner, erspielen sich mit jeder weiteren Produktion sowieso längst schon Kultstatus. Das Bühnenbild und die Musik von Guido Apel sind frech, pfiffig und fesselnd.