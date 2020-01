Sebastian Schanz Aufgegabelt hätte der 19-jährige Landratskandidat Marco Strube am Donnerstag beinahe unseren Bamberger Redaktionsleiter Michael Memmel. Oder besser: aufgespickert. Denn zum Auftakt unserer Interview-Reihe mit allen Kandidaten ließ der Journalist den FDP-Frontmann auf eine Landkreiskarte darten - und danach die Orte benennen, wo die Pfeile stecken blieben. Im Eifer des Interviews ließ sich Memmel nicht davon abbringen, die Karte dabei in der Hand zu halten. Dass er bei diesem spektakulären Stunt als menschliche Zielscheibe nicht aufgespießt wurde, ist nur der Treffsicherheit des Kandidaten zu verdanken, der im Gespräch auch durch Schlagfertigkeit punktete. Kollegen formulierten im Geiste schon den Bericht an die Versicherung: Wie sollte man es als Arbeitsunfall verkaufen, von einem Spickerpfeil getroffen zu werden?

Ob der Landratskandidat politisch ins Schwarze trifft, lesen Sie auf