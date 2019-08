Menschenwürde in der Medizin

Am Mittwoch, 18. September, nimmt Priv.-Doz. Dr. Thomas Bohrer seine Zuhörer von 18 bis 20 Uhr mit auf eine spannende Reise durch den Fragendschungel rund um das Thema Menschenwürde. Die Zuhörer erhalten einen Einblick in aktuelle philosophische und rechtliche Positionen der Thematik. Die Veranstaltung wird von Bohrer (Magister der Philosophie, Chefarzt für Thoraxchirurgie am Klinikum Kulmbach) geleitet. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.hospiz-akademie.de oder werktags telefonisch unter der Rufnummer der Hospiz-Akademie Bamberg, Telefon 0951/9550722. red