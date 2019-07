Das Beratungsmobil "Blickpunkt Auge" war am Dienstag in Herzogenaurach. "Blickpunkt Auge" ist eine mobile Augen-Sprechstunde, die mit ihrem grünen Sprinter kleinere Städte in ganz Bayern besucht.

"Es kommen Menschen zu uns, die unter anderem medizinische Frage haben oder einfach merken, dass ihr Sehvermögen schlechter wird, und die darüber sprechen wollen und um Tipps bitten", erklärt Franziska Wiegleh vom Beratungsmobil. Darüberhinaus gehe es darum, wo man rechtliche und finanzielle Hilfe erhalten könne und was man bei Problemen im Beruf tun könne. Wiegleh: "Und öfters kommen auch Familienangehörigen zu uns, um zu fragen, wie sie mit der verminderten Sehkraft umgehen sollen und wie sie ihre Angehörigen unterstützen können." Man könne dann auf Wunsch Fachleute vermitteln.

Zur Verstärkung war Heidi Matisowitsch als ehrenamtliche Mitarbeiterin dabei. "Ich möchte hier beraten, da ich selber betroffen bin. Ich kann Menschen mit Sehschwächen Mut machen und ihnen auch Tipps zu Bewältigung des Alltags zu geben", meint sie.

Das "Blickpunkt Auge"-Beratungsmobil ist gut ausgestattet mit Hilfsmitteln, die den Alltag eines Sehgeschwächten erleichtern - wie zum Beispiel einem Sensor, der beim Befüllen eines Gefäßes behilflich ist, damit die Flüssigkeit nicht über den Rand läuft.

Zum Ausprobieren hat das Beratungsmobil auch eine Kantenfilterbrille dabei. Diese absorbiert Teile des sichtbaren Lichts, die sich negativ auf die Sehleistung auswirken. Und so wird die Blendung durch das Tageslicht durch die Brille auf ein Minimum reduziert.

Das Beratungsmobil ist ein Angebot des bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbunds und wird ermöglicht durch die Unterstützung von Aktion Mensch und der Bert-Mettman-Stiftung. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.blickpunkt-auge.de und www.bbsb.org.