Menschen im Elend

Vor 80 Jahren begann im September mit dem Überfall des nationalsozialistischen deutschen Reichs auf Polen der Zweite Weltkrieg. Kaum jemand ahnte, dass damit ein Krieg begonnen hatte, der bis 1945 dauern und einen hohen Blutzoll fordern würde. Allein in der Stadt Herzogenaurach waren 257 Tote und 141 Vermisste zu beklagen.

Der Krieg hatte schwerwiegende Auswirkungen auf Herzogenaurach. Der Kriegsbeginn kam nicht völlig unerwartet. Als untrügliches Vorzeichen war die am 26. und 27. April 1939 erfolgte Musterung der Geburtsjahrgänge 1906 und 1907 zu werten. "Es folgen nun Musterungen in kurzen Zeitabständen, auch Pferdemusterungen", notierte Stadtschreiber Hans Schürr in seiner Chronik. Zum damaligen Zeitpunkt waren viele Truppenteile mit Pferden ausgestattet. Außerdem begannen im Juli/August 1939 die kriegswirtschaftlichen Maßnahmen, so wurden am 26. August 1939 die Bestände an Lebensmitteln und Spinnstoffwaren registriert.

Für den Landkreis Höchstadt/Aisch errichtete man ein eigenes Ernährungsamt und später auch ein Wirtschaftsamt. In sechs Abgabestellen wurden die Bezugsscheine für Lebensmittel und Spinnstoff ausgegeben. Unabhängig von diesen Ereignissen richteten die Maria-Ward-Schwestern in Herzogenaurach eine Schulküche ein.

Eine Erwähnung wert war Schürr auch noch die Versetzung des Kriegerdenkmals für die Kriege 1866 sowie 1870/71 in den Weihersbach vor das Kurhotel Monopol. Außerdem wurde am 3. Juli 1939 mit dem Umbau des Rathauses auf dem Marktplatz nach den genehmigten Plänen begonnen.

Es zählte zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt und sollte seine bestehende Form und Gestalt behalten. Die Einweihung des Gebäudes erfolgte erst im Juni 1941.

Ohne Vorwarnung

In der Pfarrchronik notierte der Herzogenauracher Stadtpfarrer Franz Rathgeber: "Am 1. Sept. [1939] brach der Krieg aus. Die Mobilisierung erfolgte nicht wie beim Weltkrieg in großen Massen, sondern die einzelnen Wehrpflichtigen erhielten ihre Einberufungen gesondert. Oft wurde ihnen in der Nacht zugestellt, dass sie in der Frühe einzurücken hatten. Ein gemeinsamer Gottesdienst der Ausziehenden war nicht möglich wie beim letzten Krieg, oft nicht einmal ein Sakramentenempfang."

Bereits am ersten Tag fiel der Fliegerunteroffizier Josef Schmitt aus Herzogenaurach. An weiteren Opfern des Krieges mit Polen führte Pfarrer Rathgeber den Gefreiten Georg Maier und den Schützen Georg Seeberger aus Steinbach an.

Bedingt durch den Überfall auf Polen waren am 3. September 1939 die Kriegserklärungen Englands und Frankreichs an das Deutsche Reich unvermeidlich. Erst am 17. September 1939 marschierte die Sowjetarmee in Ostpolen ein. Am 27. September 1939 kapitulierte Warschau, womit der Krieg mit Polen faktisch zu Ende war. Die offiziellen Verluste des Krieges mit Polen auf deutscher Seite betrugen 10 572 Gefallene, 30 322 Verwundete und 3409 Vermisste.

Ab Dezember 1939 wurden im Liebfrauenhaus 100 saarländische Rückwanderer aufgenommen. Frankreich rückte damit in den Fokus der Aufmerksamkeit. Der Deutsch-Französische Krieg begann im Mai 1940. Am 1. Dezember 1939 wurde der Herzogenauracher Kaplan Johann Eßl zur Wehrmacht eingezogen, aber nicht zum Sanitätsdienst, sondern zu einer Nachrichtentruppe. An seine Stelle kam als Verweser der zweiten Kaplansstelle Kaplan Alfons Löser an die Aurach.

Im Schutz der Dunkelheit

In Herzogenaurach wurde wie im ganzen Deutschen Reich nächtliche Verdunkelung angeordnet und Luftschutzräume ausgewiesen.

Auch in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche musste verdunkelt werden. Zunächst wurde damit experimentiert, die Lampen mit Stoff abzuschirmen, so dass nur die im kleinen Lichtkreis befindlichen Personen lesen konnten. Dann wurde dazu übergegangen, die Langhausfenster abzudichten. Dazu stellte man die großformatigen Kreuzwegbilder von Pfarrer Michael Störcher in die Fensterlaibungen und brachte hinter ihnen Sperrholzplatten an, die bei Nacht an Schnüren emporgezogen werden konnten. In die hohen Chorfenster wurden Teppichläufer gehängt.

"So konnte wenigstens an Weihnachten [1939] bei der hl. Mette alles Licht aufgezündet werden", notierte Stadtpfarrer Rathgeber.

1940 wurden zur Vergrößerung der Kleingartenanlage II von Zimmermann Georg Zenkel der einen halben Hektar große Hirtenbuckacker und ein Acker am Beutelsdorferweg mit 0,4 Hektar erworben. Dadurch konnten mehr Kleingärtner ihr eigenes Gemüse ziehen und waren nicht mehr nur auf Lebensmittelmarken angewiesen.