Menschen auf erzwungenen Wegen

Als am 8. Mai 1945 die deutsche Wehrmacht kapitulierte, ging zumindest in Europa der Zweite Weltkrieg offiziell zu Ende. Für viele Deutsche, die östlich von Oder und Neiße wohnten, begann damit oft erst der Anfang einer langjährigen Odyssee. Etwa zwölf bis 14 Millionen Deutsche aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen, aus der Tschechoslowakei und aus Ungarn verloren ihre Heimat und wurden in die verbliebenen Besatzungszonen transferiert.

Ethnische Säuberungen

Dem voraus gegangen waren die Verbrechen der Nationalsozialisten. Der von Hitlerdeutschland initiierte Weltkrieg hinterließ in großen Teilen Europas eine Vernichtungsspur. Die Maßnahmen der Nationalsozialisten gegenüber den rassisch als minderwertig eingestuften Völkern des Ostens waren menschenverachtend.

In Ostmittel- und Osteuropa kam es zudem schon während des Krieges zu Massenausweisungen, etwa von Polen aus dem Warthegau, um dort Platz für die Ansiedlung von so genannten "Volksdeutschen" aus Bessarabien machen zu können. Für die Zeit nach dem Sieg waren weitere Bevölkerungstransfers in Planung, deren Ausmaße heute kaum vorstellbar sind. So sollte etwa der größte Teil der tschechischen Bevölkerung aus Mitteleuropa vertrieben werden.

Menschenverschiebungen

Unter der Prämisse vom "Lebensraum im Osten" erwartete auch Polen, Ukrainer und Weißrussen ein ähnliches Schicksal. Die brutale Besatzungspolitik in diesen Gebieten ließ die unterjochten Völker dieses Nachkriegsszenario für den Fall eines deutschen Sieges erahnen. Die millionenfach bereits im Schatten des Krieges durchgeführte Deportation der europäischen Juden und der an ihnen verübte Massenmord und Genozid markieren den Höhepunkt der NS-Vernichtungspolitik.

Noch in den letzten Kriegsmonaten starben mehrere hunderttausend Juden. Im Januar 1945 begann die "Evakuierung" aller KZs im Osten, die bis in die letzten Kriegstage im April fortgesetzt wurde. Wer nicht auf die "Todesmärsche" mitkam oder stürzte, wurde von den Bewachern erschossen.

Im fernen fränkischen Landstädtchen Herzogenaurach waren die Ereignisse der "Großen Politik" zunächst kaum zu spüren. Doch die allgemeine Lage hinterließ auch hier ihre Spuren. Zwar gab es keine Fliegerangriffe und nur vereinzelt Bombenabwürfe. Die Auswirkungen des Bombenkrieges zeigten sich aber, als ganze Schulklassen aus Hamburg im Rahmen der Kinderlandverschickung zumindest den Sommer über in Herzogenaurach einquartiert wurden. Dauerhaft wurden seit 1943 zahlreiche ausgebombte Familien in der Stadt untergebracht, vor allem aus Nürnberg, aber auch aus Düsseldorf oder Berlin.

Weitere kriegsbedingte Neuankömmlinge hatte es schon seit Anfang 1940 in Form der zwangsweise an die Aurach verschleppten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter gegeben. Bei Kriegsende 1945 kann von geschätzten 400 ehemaligen Kriegsgefangene und Zwangsarbeitern aus Polen, Frankreich, der Ukraine und Russland in und um Herzogenaurach ausgegangen werden, die fern ihrer Heimat zur Arbeit gezwungen worden waren und zumeist in mehr oder weniger guten bis miserablen Sammelunterkünften hausen mussten.

Die "Rückgeführten"

Ein besonderes, kaum erforschtes Kapitel sind darüber hinaus jene Menschen, die erst im Gefolge der zurückweichenden Wehrmacht aus Osteuropa nach Herzogenaurach kamen. Diese so genannten "Rückgeführten" waren in vielen Fällen Helfershelfer der Deutschen gewesen. Sie hatten beim Aufbau ziviler Verwaltungen in den besetzten Gebieten kollaboriert. Darunter befanden sich die Familien von Männern, die in speziellen militärischen Einheiten dienten, die der Wehrmacht unterstanden.

In Herzogenaurach wurde noch im November 1944 für "Rückgeführte", die im Schlepptau des Rückzuges der Wehrmacht nach Westen evakuiert wurden, ein spezielles "Ostrückgeführtenlager" in der Gaststätte "Gambrinus" eingerichtet.

Flüchtlinge stranden

Im Oktober 1944 überschritt die Rote Armee erstmals die Reichsgrenze. Infolgedessen setzten sich große Trecks der deutschen Zivilbevölkerung in Bewegung. Anfang 1945 traf der erste Flüchtlingstreck aus Ostpreußen in Herzogenaurach ein. Kurz darauf kamen auf ihrer Flucht nach Westen die ersten Schlesier hier an. Die lokalen NS-Behörden und Ortsbauernführer sorgten für die weitere Verteilung. Zwischenstation war dabei häufig das Volkshaus, an dessen Stelle sich heute das Interimsrathaus befindet. Bis zu 150 Betten standen im Saal bereit, um den Flüchtlingen ein Dach zu geben, ehe den Familien die Einquartierung in Häuser der Stadt oder auf den umliegenden Dörfern erteilt wurde.

Strom versiegt nicht

Während Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Ausgebombte großenteils nach Kriegsende den Heimweg antreten konnten, mussten die an der Aurach gestrandeten Eylauer, Breslauer und Liegnitzer in ihren Notunterkünften bleiben. Sie konnten nicht zurück in ihre Heimat. Der Strom ihrer Landsleute aus dem Osten hielt indessen das gesamte Jahr 1945 über unaufhörlich an und versiegte auch im folgenden Jahr nicht.

Die von den Alliierten sanktionierte Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus Ostmittel- und Osteuropa kam nun erst richtig in Gang, die organisierte Massenaussiedlung aus der Tschechoslowakei begann erst im Frühjahr 1946. Auch die Jahre 1946 und 1947 waren daher vom Zuzug von vertriebenen und heimatlosen Menschen in die von Wohnungsnot und Lebensmittelknappheit ohnehin stark gebeutelte Kleinstadt geprägt. Den knapp 5000 Herzogenauracherinnen und Herzogenaurachern standen 1948 etwa 1900 Evakuierte und Ausländer, vor allem aber Flüchtlinge und Vertriebene gegenüber. Ungewiss war damals angesichts der großen Zahl deren Integration.