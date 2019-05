"Glaube in Bewegung", so lautet der Titel eines Abendgottesdienstes, der in der Lukaskirche am Ketschendorfer Hang am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr stattfindet. Arno Seifert wird die Orgel spielen. Die Lukas-Kirche erreicht man am Sonntag am besten mit der Stadtbuslinie 7. Abfahrt ist um 17.25 Uhr am Theaterplatz. red