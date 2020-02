Mensch und Computer

Der Lehrstuhl Mensch-Computer-Interaktion der Universität Bamberg lädt am Donnerstag, 6. Februar, 18 bis 21 Uhr wieder zur Open-Lab-Night in sein Cooperative Media Lab auf der Erba-Insel, Raum WE5/01.045, An der Weberei 5 ein. Präsentiert werden laut Pressemitteilung menschen- und aufgabengerechte Anwendungen, technologische Konzepte, Prototypen und Systeme, die unter der forschungsleitenden Prämisse "Human-Centred Computing" am Lehrstuhl in aktuellen Forschungs-, Kooperations- und Transferprojekten sowie in studentischen Projekten und Abschlussarbeiten entwickelt wurden.

Zahlreiche Live-Demonstrationen erlauben den Besuchern das interaktive Ausprobieren von neuesten Technologien und ermöglichen so einen Einblick in die Arbeit des Lehrstuhls. Bei der diesjährigen Open-Lab-Night werden unter anderem Ansätze zum besseren Management von alltäglichen Unterbrechungen, der Koordination von Boundary Management und Workload, sowie optimierten Fahrassistenzsystemen präsentiert.

Daneben werden Einblicke in Bachelor-, Master- sowie Doktorarbeiten am Lehrstuhl geboten und auch ein Eindruck über Transferprojekte mit Industriepartnern ermöglicht. Den Besuchern bietet sich auch Gelegenheit, das Usability Labor des Lehrstuhls zu besichtigen und dort beispielsweise den Eye-Tracker des Lehrstuhls auszuprobieren. red