Gespannte Blicke auf die Mitte des Tisches. Jeder hat seine Karten fest in der Hand. Im Hintergrund kullern Würfel über Spielbretter. Wie sieht wohl der nächste Zug meines Mitspielers aus? Yasmine Stumm sitzt zusammen mit ihren Freunden und spielt "Cosa Nostra", ein Mafia-Kartenspiel, wo jeder taktisch überlegen muss, welche Komplizenkarten jemand einsetzt, um zu gewinnen.

Rund 20 Menschen sitzen an diesem Samstagnachmittag an mehreren Tischen verteilt im Jugendzentrum am Margarethendamm und spielen die unterschiedlichsten Gesellschaftsspiele. Der Spielenachmittag, welcher bereits zum zweiten Mal unter dem Titel "Stadt-Land-Spielt" stattfindet, soll Knobelfreunde und Fans der zahlreichen Brett- und Kartenspiele an einen Tisch bringen. Und das bundesweit. "Solche Nachmittage sind super, damit man nicht alleine zu Hause vor dem Tablet oder Konsole hockt", freut sich Yasmin Stumm. Das werde in der zunehmend digitalisierten Welt immer schwieriger, findet sie. Für den Ali-Baba-Spieleclub Bamberg sind solche Nachmittage eine schöne Ergänzung zu den Spieleabenden des Vereins.

Rund 50 Spiele hat der Verein aus seinem Schatz mitgebracht. Strategiespiele, Kartenspiele, Geschicklichkeitsspiele. Für jeden Geschmack ist was dabei. Victoria und Sascha Trenner aus Memmelsdorf spielen mit ihren Kindern ein Spiel, in welchem mit Fangklauen an glibbrigen Armen nach bunten Monstern gefischt werden muss. "Das ist mindestens genauso gut wie Fernsehen", freut sich der fünfjährige Sohn. "Und die Auswahl ist fast so viel wie in der Bibliothek", meint seine Schwester.

"An Spielenachmittagen kann ich mein Hobby mit meiner Familie teilen", macht Sascha Trenner, welcher seit fünf Jahren Teil des Spieleclubs in Bamberg ist, klar. Und seine Frau findet viele Vorteile für die Kinder, lieber mit den Karten in der Hand die Freizeit zu verbringen: "Das schult das Verständnis von Rechnen und Strategie." Gleichzeitig lerne man auch, wie man ein guter Verlierer werde. "Und natürlich haben dann die Kinder den Ehrgeiz, Spiele, die ab acht oder zehn Jahren gedacht sind, zu verstehen", erzählt Trenner, während der Sohnemann schon das nächste Spiel auspackt.

Generationenübergreifend

Am Nachbartisch müssen Konstantin Koch und Moritz Thomas erst mal die Regeln ihres Brettspiels "Roll for Adventure" durchsteigen. Koch hat erst in den vergangenen Jahren wieder den Charme der Gesellschaftsspiele für sich entdeckt. "Die Zeit vergeht dabei so schnell. Es ist wie das Eintauchen in eine andere Welt", findet Moritz Thomas. Fragt man Klaus Rothlauf nach seinem Lieblingsspiel, fallen ihm gleich zwei ein: "Burgen von Burgund und Stoneage". Seit gut 20 Jahren ist der Regionalgruppenleiter von Ali-Baba Spieleclub e.V. in Bamberg im Spieleverein unterwegs und schätzt sein Hobby sehr: "Das Spielen fördert die gemeinsame Kommunikation und das Denken." Es sei auch eine generationenverbindende Sache. Viele Freundschaften gingen weit über die Treffen hinaus, welche jeden Dienstag ab 19.30 Uhr im Aero Club Bamberg stattfinden.

Inzwischen sind es so viele spielbegeisterte Menschen, dass man schon noch größeren Räumen sucht. Jetzt muss er sich aber wieder aufs Spiel konzentrieren und seine nächste Karte ziehen. Und aufpassen, dass ihm nicht wieder jemand ein gutes Blatt abluchst.