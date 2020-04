Mensch im Mittelpunkt

Die Homepage der Pfarreiengemeinschaft Oberer Sinngrund (OSG) ist eine Möglichkeit, Menschen Halt und Zuversicht in diesen unsicheren Zeiten der Coronakrise zu geben. Hier können sich die Gläubigen in der Passionszeit mit dem Leben und Sterben Christi beschäftigen. Dabei steht der Mensch von heute, hier im Jahr 2020 im Mittelpunkt. Der Mensch, der plötzlich auf sich alleine oder auf seine Kernfamilie beschränkt ist, der Mensch, der keine Möglichkeit mehr hat seine Freizeit mit anderen auszuleben, der Mensch, der abgeschnitten ist von Begegnungen mit Freunden und vielen Familienmitgliedern und nicht zuletzt der Mensch, der seinen Kirchenraum nur leer und kalt erleben kann. Wenn auch die Kirchen im Oberen Sinngrund wie überall im Bistum Würzburg geschlossen sind, so gibt es dennoch viele Möglichkeiten sich mit der Zeit der Passion, dem Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu Christ, der österlichen Freude, auseinanderzusetzen. Ideen dazu bietet die Homepage der Pfarreiengemeinschaft Oberer Sinngrund (http://www.kirche-sinngrund.de/index.php/Kirchenleben.html). Hier finden sich Bildimpulse, Familienfeiern zu Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag sowie ein Link zu den Kreuzwegen 2020, die mit Musik und Kunstwerken den Weg des Sterbens und Auferstehens aus dem Blickwinkel der Coronakrise beschreiben. sek