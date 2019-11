Mensch ärgere dich ... doch

Ausgerechnet beim Spiel "Mensch ärgere dich nicht" mit Freunden geriet ein 31-jähriges Pärchen und ein Mann in der Nacht von Sonntag auf Montag derart in Streit, dass Einrichtungsgegenstände zu Bruch gingen und die Polizei auf den Plan gerufen werden musste. Die Beamten sprachen gegen den Mann ein Kontaktverbot aus. Er verlässt die gemeinsame Wohnung. Die Streife stellte vor Ort fest, dass alle drei Beteiligten allesamt unter Alkoholeinfluss standen, was dem Spielfrieden nicht zuträglich gewesen sein dürfte, so die Polizei Bad Brückenau. Alkotests ergaben Werte zwischen umgerechnet 0,94 und 1,84 Promille. pol