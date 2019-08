Memmelsdorfer verpassen möglichen Sieg beim Tabellennachbarn

Zumindest einen Punkt hat der SV Memmelsdorf bei seiner weitesten Auswärtsfahrt in der Fußball-Landesliga Nordwest mit nach Hause genommen. Beim TuS Röllbach spielte die Mannschaft von Trainer Gerd Schimmer 1:1, rutschte aber um einen Rang auf Platz 4 ab.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Die Röllbacher hatten den besseren Start. Michael Ball traf in der zehnten Minute die Latte, drei Minuten später hatten die Gastgeber dann aber Grund zum Jubeln. Nach einer Ecke war Niklas Scherg per Kopf zum 1:0 erfolgreich.

Bei den Gästen musste Thomas Kamm, nachdem er sich das Knie verdreht hatte, nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn kam Christopher Sowinski. Ob sich Kamm schwerer verletzt hat, wird erst eine Kernspintomographie ergeben. Die Memmelsdorfer kamen nun besser ins Spiel und tauchten einige Male, meist in Person von Dominik Sperlein, gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf.

Römer bedient Sperlein

Vor 200 Zuschauern markierte der SVM-Torjäger mit seinem sechsten Treffer in dieser Saison das zu diesem Zeitpunkt hochverdiente 1:1. Dominik Römer bediente Sperlein mit einem schönen Pass in die Tiefe, und der Memmelsdorfer Stürmer überwand TuS-Torwart Maximilian Sponer mit einem platzierten Schuss.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Im zweiten Durchgang war der Gast das überlegene Team, nutzte aber zum wiederholten Mal in dieser Saison seine Chancen nicht. Einen gefährlichen Schuss von Sperlein parierte Sponer glänzend, und auch in der Folgezeit verpassten es die Gäste, den spielentscheidenden Treffer zu erzielen. "Insgesamt haben wir recht gut gespielt, aber das Ergebnis stimmt für uns leider nicht", bilanzierte SVM-Coach Schimmer, der mit seinem Team am nächsten Samstag die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach in der heimischen Schmittenau empfängt. red