Memmelsdorfer Spiel verlegt

Die Fußballer des SV Memmelsdorf sind in der Landesliga Nordost an diesem Wochenende spielfrei. Die für Samstag vorgesehene Partie gegen den TSV Nürnberg-Buch wurde verlegt und das Heimrecht getauscht. Sie wird erst am Mittwoch, 3. Oktober, beim TSV Buch ausgetragen. Anstoß am Feiertag "Tag der deutschen Einheit" ist um 15 Uhr . red