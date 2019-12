Memmelsdorfer SPD nominiert Bewerber

Der SPD-Ortsverein Memmelsdorf hält am Mittwoch, 11. Dezember, seine Nominierungsversammlung ab. Sie beginnt um 19 Uhr in der alten Schule im Untermerzbacher Gemeindeteil. Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Bürgermeisterkandidaten und der Bewerber für die Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Aktuell stellt die SPD den Bürgermeister. Helmut Dietz steht seit Jahren an der Spitze der Gemeinde Untermerzbach.